Пенсионер из Чебоксар включал отпугиватель крыс для шумящих во дворе детей

Пенсионер из Чувашии привлек внимание полиции после того, как стал использовать отпугиватель для крыс, чтобы дети не шумели у него под окнами. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Чебоксарах. По данным МВД, 72-летнему мужчине не нравилось, что во дворе собираются дети в возрасте от восьми до 12 лет и шумят. Чтобы они прекратили делать это, пенсионер скачал звуки, которые отпугивают крыс, и стал проигрывать их через колонки.

Это не понравилось местным жителям, и они обратились в полицию. Выяснилось, что такие звуки он транслировал после 23:00, что является нарушением закона.

Как пояснил сам мужчина, ему не нравится то, что родители не присматривают за своими детьми и не воспитывают их.

В отношении пенсионера составили административный протокол. У мужчины изъяли колонки. На данный момент сотрудники МВД проводят проверку.

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