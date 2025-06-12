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«Аэрофлот» сообщил о задержке рейсов в Китай

В «Аэрофлоте» заявили о задержке рейсов в китайский город Санья с 12 по 16 июня
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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В авиакомпании «Аэрофлот» заявили о задержке рейсов с 12 по 16 июня в город Санья (Китай) и из него в связи с ухудшением метеоусловий в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями и закрытием аэропорта города Санья (тайфун «VUTIP»), Аэрофлот вносит вынужденные изменения в расписание рейсов 12–16 июня», — говорится в сообщении.

Сообщается, что изменения коснулись рейсов из Москвы, Уфы, Новосибирска, Казани, а также Владивостока и Хабаровска. Соответственно, рейсы из Саньи в эти города также перенесены. Кроме того, отмечается, что рейсы авиакомпании «Россия» задержаны по направлению Красноярск — Санья.

В «Аэрофлоте» отметили, что пассажирам задержанных рейсов предоставят услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.

До этого сообщалось, что пассажиры уже около 10 часов ждут вылета самолета из аэропорта Кольцово, расположенного в Екатеринбурге, в турецкий город Анталью. Причиной задержки стала неисправность самолета.

Ранее аэропорт Индии, откуда вылетел потерпевший крушение самолет, приостановил полеты.

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