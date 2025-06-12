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В Петербурге пытавшегося похитить школьницу мигранта отправили в СИЗО

В Петербурге мигранта арестовали за попытку похищения девушки
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Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Петербурге суд избрал меру пресечения мужчине, которого обвиняют в попытке похитить девушку. Об этом сообщает 78.ru.

Мигранту предъявили обвинения в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего. Сам фигурант вину не признал.

Иностранца отправили под стражу, где он пробудет до 9 августа.

Правоохранители обратили на мужчину внимание после инцидента на проспекте Ударников. Он ехал на машине, и в какой-то момент остановился перед 15-летней девушкой. Несмотря на сопротивление, иностранец схватил пострадавшую и затолкал на заднее сиденье автомобиля.

Только после того, как на ситуацию обратили внимание прохожие, мигрант отпустил школьницу. Позже полицейские установили личность нападавшего, им оказался 45-летний иностранец, которого вскоре задержали. По какой причине он решил похитить девушку, не сообщается.

Его доставили к следователям, которые провели с ним все необходимые мероприятия.

Ранее в Новосибирске осудили семью из Самары, организовавшую похищение дочери.

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