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Семья из Самары выслушала приговор за похищение дочери ради доли на квартиру

В Новосибирске осудили семью из Самары, организовавшую похищение дочери
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Суд в Новосибирске вынес приговор семье из Самары, похитившей собственную дочь ради квартиры, сообщает kp.ru.

Перед судом предстали отчим, мать девушки, ее брат и частный детектив, который помог родственникам выследить девушку.

История началась еще в 2021 году, когда 17-летняя Варвара Чернова сбежала от родных, перестала отвечать на звонки и стала жить у своей бывшей преподавательнице в Новосибирске. В марте 2022 года члены семьи напали на нее, применив газовый баллончик, силой затолкали в автомобиль и увезли в Самару, где несколько дней насильно удерживали.

Мать девушки хотела таким образом заставить ее отказаться от доли в праве собственности на квартиру, расположенной в Самаре. Однако Варвара не стала ничего подписывать и смогла сбежать от похитителей через окно.

В итоге мать пострадавшей и ее отчима приговорили к 10 годам лишения свободы, ее дяде назначили 8,5 лет строгого режима, а детективу — 8 лет.

Ранее у россиянки похитили детей и увезли в другую страну.

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