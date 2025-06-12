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Жительница Пензы испугалась уголовного дела и отдала аферистам 3 млн рублей

В Пензе женщина отдала мошенникам почти 3 млн рублей
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SuPatMaN/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Пензы лишилась почти трех миллионов рублей, поверив аферистам. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестные представились женщине сотрудниками силового ведомства и заявили, что кто-то получил доверенность на ее имя, воспользовался ее счетами и с них пытался перевести средства экстремистским организациям.

Спасти средства пензенка могла бы отправив их на безопасный счет. Пострадавшая последовала совету мошенников.

«Действуя по инструкции, женщина в течение 20 дней перевела почти три миллиона рублей через банковское приложение на смартфоне», – сообщается в публикации.

Получив деньги, аферисты перестали звонить пострадавшей. Она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в МВД. Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

На данный момент полицейские ищут причастных к произошедшему лиц.

Ранее петербуржец опустошил сейф родителей и отдал мошенникам 15,5 млн рублей.

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