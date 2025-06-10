Петербуржец опустошил сейф родителей и отдал мошенникам 15,5 млн рублей

В Петербурге раскрыто мошенничество на 15,5 млн рублей, аферист из Красноярского края заставил 23-летнего петербуржца опустошить сейф родителей. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в середине марта. В правоохранительные органы обратился 48-летний житель Петербурга. Мужчина сообщил, что с его 23-летним сыном связался неизвестный, аферист представился следователем ФСБ и убедил молодого человека вскрыть сейф родителей.

Потерпевший отдал мошеннику 30 тыс. долларов и 12,5 млн рублей. Общий ущерб составил 15,5 млн рублей. Личность злоумышленника удалось установить, им оказался житель Красноярского края, который сейчас находится в московском СИЗО-4. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Забайкальском крае студент отдал мошенникам 20 млн рублей. 20-летний молодой человек сначала снял с семейного счета 10 миллионов рублей и перевел на счета, которые ему продиктовали злоумышленники. Аферисты стали угрожать уголовным делом в отношении отца студента. Он вспомнил, что у родителей есть сейф с наличными, и решил забрать деньги из него.

Ранее россиянин спас соседа от мошенников, подслушав разговор.