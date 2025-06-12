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В США мужчина напустил енота на посетителей бара, куда его отказались пускать

KWTX: в США мужчина выпустил енота в бар после отказа в обслуживании
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Murray Police Department/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В американском штате Кентукки мужчина устроил дебош в баре, который отказался его обслуживать. Об этом сообщил KWTX.

Как сообщили в полиции, мужчина выпустил в помещении живого енота, который укусил одного из посетителей.

Инцидент произошел еще вечером 6 июня около 21:20. Полиция получила сообщение о том, что в один из баров запустили дикого зверя. К моменту прибытия сотрудников подозреваемый уже уехал, но его описание помогло быстро найти машину на дороге.

Когда полицейские остановили автомобиль, водитель отказался опустить стекло и выйти. Полицейским пришлось применить силу, чтобы задержать мужчину. Им оказался 40-летний Джонатан Мэйсон, известный в округе Мюррей под прозвищем «Ковбой Коди».

Владелец заведения рассказал полиции, что Мэйсону уже запрещали появляться на территории бара. Теперь мужчине предъявлены обвинения в нападении, незаконном проникновении, сопротивлении при задержании и отсутствии страхового полиса. Его доставили в тюрьму округа Кэллоуэй.

Ранее в Таиланде IT-специалиста из России задержали за дебош в баре.

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