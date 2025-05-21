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Российские официанты рассказали, на что копят чаевые

Большинство официантов копят чаевые на путешествия
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Сервис безналичных чаевых нетмонет узнал, о чем мечтают официанты и на какие цели копят чаевые. С результатами исследования ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство официантов ставят перед собой амбициозные цели — обычно они копят суммы от 50 тысяч рублей.

Самым популярным желанием традиционно стали путешествия — такую цель указали почти 15 тысяч официантов. Главным направлением для отпуска мечты оказалась Азия — на поездку в Корею, Таиланд, Японию, Китай, Бали, Шри-Ланку копят более 3 тысяч человек. Популярностью пользуются и места для путешествий по России — чаще всего мечтают об Алтае, Калининграде, Мурманске и Териберке.

На втором месте среди желаний оказались крупные покупки. Официанты копят на автомобили, собственное жилье, технику, а также мечтают завести домашних питомцев.

В топ-3 также вошли цели, связанные с психологией и здоровьем. Часто копят на посещения психолога и на обучение в сфере психологии: курсы и институты. Также среди популярных желаний — визиты к стоматологу и коррекция зрения.

Многие сотрудники ресторанной сферы оказались неравнодушны к социальным проблемам — более 500 опрошенных собирает чаевые, чтобы помогать благотворительным фондам и приютам для животных. А некоторые даже мечтают создать собственные приюты.

«Официанты — это люди с живыми, настоящими мечтами. Кто-то копит на кругосветное путешествие, кто-то — на стоматолога или приют для дельфинов. Это напоминание о том, что за каждой суммой чаевых стоит человек, которому вы помогаете стать ближе к своей цели», — рассказал Игорь Феркалюк, управляющий директор нетмонет.

Ранее выяснилось, где в России оставляют больше всего чаевых.

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