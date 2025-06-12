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В Калининградской области тренер толкнула ребенка с лестницы на тренировке по гимнастике

В Калининградской области тренер по гимнастике толкнула подопечную с лестницы
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Depositphotos

В Калининградской области ребенок пострадал во время тренировки по спортивной гимнастике. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, женщина толкнула семилетнюю подопечную с лестницы. Какие травмы получила пострадавшая, не уточняется.

Мать ребенка обратилась в правоохранительные органы, прокуратура через суд потребовала у организации, в которой работает тренер, 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Прокуроры также выяснили, что девочку не оформили как учащуюся, что является нарушением.

«Кроме того, один из тренеров организации не соответствовал предъявляемым законом требованиям», – сообщается в публикации.

Директора организации обязали выплатить десять тысяч рублей. В его отношении также возбудили административное дело по статье об осуществлении деятельности с нарушением требований. Сейчас материалы на рассмотрении.

Ранее в Перми учитель вывела школьника из класса и спустила с лестницы.

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