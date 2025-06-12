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Сайт и мобильное приложение РЖД снова подверглись атаке

РЖД: наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке
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Kalabi Yau/Shutterstock/FOTODOM

Сайт и мобильное приложение РЖД снова подверглись DDoS-атаке. В их работе возможны перебои, говорится в заявлении холдинга в Telegram-канале.

«Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. В течение дня возможны перебои», — сказано в сообщении.

Как уточняется, специалисты компании уже работают над устранением проблем. Кассы на станциях и вокзалах, отметили в РЖД, функционируют штатно, продажа билетов идет в обычном режиме.

Компания принесла пассажирам извинения за неудобства.

6 июня сообщалось, что РЖД подверглась DdoS-кибератаке из Индонезии, США, Колумбии, Китая и Бразилии. Целью кибератаки стала критическая инфраструктура компании — ее мобильное приложение, сайт и личные кабинеты пользователей. При этом работу приложения РЖД тогда уже восстановили после очередной атаки.

Ранее эксперт заявил что Россия может защищаться от организованных кибератак «‎лучше всех в мире».

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