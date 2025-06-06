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РЖД подверглась кибератаке из пяти стран

РЖД подверглась кибератаке из Индонезии, США, Колумбии, Китая и Бразилии
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Kalabi Yau/Shutterstock/FOTODOM

Компания РЖД подверглась DdoS-кибератаке из Индонезии, США, Колумбии, Китая и Бразилии. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора РИА Новости.

Целью кибератаки стала критическая инфраструктура компании — ее мобильное приложение, сайт и личные кабинеты пользователей.

По данным на 11:47, DDoS-атака продолжалась, при этом ее мощность снизилась до 600,49 Мбит/с, а скорость – до 192,82 тыс. пакетов в секунду. В отражении атаки участвуют специалисты Национальной системы противодействия DDoS-атакам.

При этом работу приложения РЖД уже восстановили после атаки.

20 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) зафиксировала высокоуровневые DDoS-атаки из-за рубежа на свои электронные ресурсы. Система безопасности работала в штатном режиме, персональные данные пользователей находились под надежной защитой.

Помощь в отражении DDoS-атаки на ФНС оказывал Роскомнадзор. Системы безопасности и управления инфраструктурой РКН работали в штатном режиме. В ведомстве подчеркнули, что проникновения в инфраструктуру отсутствовали.

Ранее эксперт заявил, что Россия может защищаться от организованных кибератак «‎лучше всех в мире».

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