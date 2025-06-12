Археологи нашли великокняжескую печать в центре Москвы

Археологи нашли печать времен Ивана III в Романовом переулке в центре Москвы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина, печать нашли в культурном слое первой половины — середины XVI века, недалеко от Церкви Знамения на Шереметевом дворе, где идут масштабные раскопки. С одной стороны сохранилось изображение святого Георгия Победоносца, а с другой — надпись «Печать князя Великого Ивана Васильевича». Этой печатью скрепляли важные политические документы той эпохи, уточнил мэр.

«Это первая великокняжеская печать, найденная в Москве, и последняя — из периода свинцовых. Позже встречались только восковые», — написал Собянин.

За несколько лет раскопок археологи обнаружили более трех тысяч предметов, однако печать стала самой ценной находкой. Реставраторы уже привели ее в порядок. Она станет частью коллекции в Музейном фонде РФ.

До этого археологи во время работ на двух улицах Москвы нашли красноглиняные изразцы с изображением кошки в короне в центре композиции. Примерный возраст находок составляет около 400 лет.

Изразцы обнаружили в ходе раскопок на территории Чижевского подворья и на Тверской улице. По словам специалистов, эти находки помогут лучше узнать особенности повседневной жизни москвичей XVII века. Как известно, с XVI века подобные изразцы использовались в качестве облицовки передней стенки печей. Они помогали удерживать тепло в холодное время года, а также служили украшением домашнего очага.

Ранее археологи во время раскопок на Сицилии нашли уникальную древнюю баню.