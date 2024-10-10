Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Археологи во время раскопок на Сицилии нашли уникальную древнюю баню

Fox News: на Сицилии нашли уникальную баню античных времен

close
Regione Sicilia/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Археологи во время раскопок на Сицилии нашли уникальную древнюю баню, пишет Fox News.

В холмах Сицилии археологи обнаружили уникальную старинную баню, датируемую античным периодом. Это открытие было сделано специалистами из Университета Палермо в археологическом памятнике Халесе на севере острова.

Термальный комплекс, площадь которого превышает 800 квадратных метров, является одним из крупнейших, когда-либо найденных на южном итальянском острове. В нем были выявлены две комнаты с мозаичными полами и двор с арочными крыльями и панорамным видом на средиземноморский ландшафт.

«Это открытие поможет реконструировать новую городскую планировку эллинистического и римского города», — говорится в сообщении.

Пока не ясно, является ли баня греческим или римским сооружением, так как эта территория была заселена как греками, так и римлянами. Однако отмечается, что термальный комплекс «уникален для Сицилии благодаря своему богатому декоративному оборудованию и размерам».

Ранее охотник за сокровищами смог найти Золотую сову, которую искали более 30 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами