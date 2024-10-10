Археологи во время раскопок на Сицилии нашли уникальную древнюю баню, пишет Fox News.

В холмах Сицилии археологи обнаружили уникальную старинную баню, датируемую античным периодом. Это открытие было сделано специалистами из Университета Палермо в археологическом памятнике Халесе на севере острова.

Термальный комплекс, площадь которого превышает 800 квадратных метров, является одним из крупнейших, когда-либо найденных на южном итальянском острове. В нем были выявлены две комнаты с мозаичными полами и двор с арочными крыльями и панорамным видом на средиземноморский ландшафт.

«Это открытие поможет реконструировать новую городскую планировку эллинистического и римского города», — говорится в сообщении.

Пока не ясно, является ли баня греческим или римским сооружением, так как эта территория была заселена как греками, так и римлянами. Однако отмечается, что термальный комплекс «уникален для Сицилии благодаря своему богатому декоративному оборудованию и размерам».

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