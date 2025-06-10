В Петербурге отсидевший за развращение детей педофил приглашал к себе школьников

В Петербурге мужчина с судимостью за развратные действия совершил подобное преступление после того, как вышел из колонии. Об этом сообщает «Фонтанка».

44-летний житель Колпино в 2021 году стал фигурантом дела о приставаниях к мальчикам. В тот момент суд приговорил его к пяти годам лишения свободы, но в мае 2024 года его выпустили из мест лишения свободы. Его обязали носить электронный браслет ФСИН.

Выяснилось, что после того, как его выпустили, педофил продолжил совершать развратные действия в отношении школьников. По версии следователей, в ноябре 2024 и в марте 2025 года он приглашал к себе 15-летних юношей.

Мужчину задержали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого в Москве 31-летний мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Местный житель познакомился с ребенком в соцсетях и назначил встречу, во время которой надругался над ней на общем балконе 23-го этажа.

Ранее в Петербурге мигрант увел пятилетнюю девочку с детской площадки, раздел и целовал.