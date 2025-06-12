Исследование показало, сколько россияне тратят на одежду и обувь

Примерно 45% жителей России выделяют на одежду, обувь и аксессуары от 5 до 10% своего дохода. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на совместное исследование платформ CDEK.Shopping и hh.ru.

Аналитики уточнили, что еще 27% россиян тратят на покупки 11–20% заработка, а 16% — от 21 до 30%. При этом 8% опрошенных признались, что тратят на шоппинг от трети до половины зарплаты, а 5% — даже больше половины.

Среди самых популярных категорий расходов оказались повседневная одежда и обувь — на них чаще всего уходит основная часть бюджета. Женщины также назвали значительной статьей расходов косметику, а мужчины — верхнюю одежду и технику. Парфюм оказался одинаково популярен у представителей обоих полов.

Большинство россиян предпочитает покупать товары онлайн — 82% делают заказы на маркетплейсах. Однако и традиционные магазины по-прежнему востребованы: 62% опрошенных продолжают посещать офлайн-точки, причем мужчины делают это чаще — 68% против 58% среди женщин.

Ранее стало известно, что россияне предпочитают онлайн-шоппинг по пятницам.