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Россияне предпочитают онлайн-шоппинг по пятницам

Rambler&Co: 15% россиян совершают онлайн-покупки ночью
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Depositphotos

Почти половина россиян (39%) предпочитают оформлять онлайн-заказы вечером (с 19 до 22 часов), следует из результатов исследования медиахолдинга Rambler&Co и сервиса доставки «Купер».

Опрос показал, что 33% россиян заказывают товары в интернете днем (с 11 до 19 часов), 13% — утром, а 15% — ночью.

Также 70% респондентов рассказали, что заказывают товары в позднее время, не обращая внимания на день недели. Самым популярным днем по будням оказалась пятница (6% заказов).

Говоря о причинах поздних онлайн-покупок, 38% заявили, что у них плотный график, 20% забывают сделать заказ днем, у 16% ночью возникает спонтанное желание перекусить, у 13% — устоявшаяся привычка, у 8% — реакция на стресс, а 5% пропускают прием пищи.

Самыми популярными товарами для онлайн-заказов ночью стали одежда и обувь (19%), электроника (16%), продукты (15%), бытовая химия (11%), фастфуд (9%), косметика (9%), товары для здоровья и зоотовары – (по 6% соответственно).

Также 17% любителей заказывать ночью рассказали, что добавляют товары «по настроению», 11% выбирают акции, 3% дополнительно добавляют сладости, а 69% ведут строгий список покупок.

Опрос проводился среди 97 тыс. интернет-пользователей, живущих в России.

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