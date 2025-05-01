Открытие авиасообщения с Абхазией назвали возможностью для развития экономики республики

Открытие авиасообщения с Абхазией создает новые возможности для развития туризма и экономики республики. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

Он напомнил, что аэропорт Сухуми не функционировал с 1993 года.

«Это можно назвать новой эпохой. Более 30 лет республика находилась без авиасообщения, и единственным путем туда был железнодорожный маршрут из Сочи», – отметил депутат.

По его словам, запуск регулярных рейсов приведет к значительному росту туристического потока в республику.

«Сейчас Абхазию ежегодно посещает более 2 млн российских граждан. При этом основным сдерживающим фактором оставалась сложная логистика», – пояснил Матвейчев.

Депутат подчеркнул, что ограниченные отпускные периоды заставляют туристов искать более быстрые способы перемещения. По его мнению, многие люди не были готовы тратить несколько дней, чтобы добраться в Абхазию.

«Людям важно минимизировать время на дорогу. Теперь можно напрямую прилететь и сразу оказаться у моря. Вот как раз аэропорт это и будет обеспечивать», — сказал он.

Депутат считает, что возобновление авиасообщения даст толчок экономике республики, поскольку она в значительной степени строится на туризме.

Также Матвейчев обратил внимание на усилия абхазских властей по повышению безопасности в регионе. Он подчеркнул, что абхазские власти сейчас наводят порядок в этой сфере.

«Раньше существовали определенные опасения относительно криминогенной обстановки. Сейчас ситуация меняется, и чем больше будет туристов, тем больше местное население будет заинтересовано в поддержании порядка», — отметил депутат.

По его словам, Абхазия привлекает экологической чистотой, уникальными природными объектами и историческими достопримечательностями. Он назвал республику отличной альтернативой другим направлениям на фоне текущих международных ограничений. При этом депутат отметил, что инвестиции в развитие Абхазии выгодны России.

«Более половины граждан Абхазии одновременно являются гражданами РФ. За последний год российские инвестиции в экономику республики превысили 10 млрд рублей. Это инвестиции не только в Абхазию, но и в наших граждан, у которых появляется место для отдыха», — добавил он.

По мнению Матвейчева, это взаимовыгодное сотрудничество способствует укреплению связей между странами.