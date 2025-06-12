В Южно-Сахалинске загорелась промзона с пиломатериалами и дизельным топливом

В Южно-Сахалинске произошло возгорание в промзоне. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

По данным ведомства, пожар начался около 12:50 (4:50 мск) в автомастерской на улице Железнодорожная. Огонь распространился на 170 кв. м. В его тушении участвовали 17 пожарных и шесть единиц техники. Через 20 минут возгорание удалось локализовать.

Врио главы службы пожаротушения управления МЧС по Сахалинской области Вячеслав Шумилов отметил, что рядом с мастерской находился склад с пиломатериалами. Спасатели не допустили распространение огня на них и расположенные поблизости контейнеры с дизельным топливом. При возгорании никто не пострадал.

Днем 7 июня произошел пожар на территории промышленного предприятия в деревне Опалиха под Кстово в Нижегородской области. Там загорелись установки по производству битума общим объемом 200 куб. м. К месту ЧП направили пожарный поезд, а также свыше 70 специалистов и 26 единиц техники. Во время возгорания в промзоне произошел разлив битума на площади 100 кв. м. Спустя несколько часов пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 4 тыс. кв. м. В результате возгорания две емкости с битумом были полностью уничтожены, еще одна была повреждена.

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