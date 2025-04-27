В порту Находки произошел пожар на буксире

Находкинской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства возгорания на буксире «Набат». Об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, произошло возгорание на буксире «Набат», ошвартованном у причальной стенки ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» находящемся на длительной стоянке. Проводится проверка соблюдения законодательства, на месте работает транспортный прокурор.

10 апреля сообщалось, что в Магаданской области члену экипажа рыболовецкого судна стало плохо с сердцем, его эвакуировали сотрудники МЧС. Траулер находился в 290 километрах от берега. Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и врачами на борту вылетел к месту. С помощью бортовой лебедки сотрудник МЧС в люльке спустился на палубу и поднял пострадавшего на борт. Моряка доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что у берегов Южной Кореи загорелось российское судно.