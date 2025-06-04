На западе Казахстана в жилой многоэтажке произошел взрыв с обрушением

В Актобе на западе Казахстана произошел взрыв в жилой пятиэтажке. Об этом сообщает «Казинформ».

Как отмечается, ЧП произошло около 18:30 (16:30 мск) на проспекте Абая. После взрыва, от которого в расположенном в 100 м здании выбило стекла, в пятиэтажке начался пожар. В местном департаменте по чрезвычайным ситуациям заявили о частичном обрушении между третьим и четвертым этажами. Один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Жителей 15 квартир жилого дома власти намерены разместить в общежитии.

В конце мая трое человек, среди которых ребенок, пострадали в результате взрыва в многоэтажке в Ставрополе. Громкий звук разбудил местных жителей около 7:00. Взрывной волной снесло несущие стены в квартире на 18-м этаже. Груда кирпичей разлетелась на десятки метров и попадала на припаркованные у дома машины.

Ранее разрушенную от взрыва квартиру в Ставрополе сняли на видео.