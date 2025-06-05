В Ульяновской области мужчина поджег дом, где спала его экс-сожительница с двумя детьми

В Ульяновской области мужчина устроил пожар в доме, где спали его бывшая сожительница и ее дети, сообщает СУ СКР по региону.
Пожар произошел в ночь с 3 на 4 июня в селе Большое Нагаткино Цильнинского района. Горел дом, в котором находилась женщина с двумя детьми в возрасте 10 и 11 лет. Им удалось вовремя покинуть горящее жилище, в результате инцидента никто не пострадал.
После поджога было возбуждено дело, подозреваемым оказался 44-летний бывший партнер хозяйки дома. Задержанный признался, что решил отомстить женщине после ссоры с ней. В ближайшее время поджигателю изберут меру пресечения. Ведется следствие.
Ранее ревнивый мужчина поджег сожительницу в Подмосковье.