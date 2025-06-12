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Участник боевых действий в Афганистане стоит в очереди на жилье 34 года

В Ростове СК возбудил дело из-за 34-летнего ожидания квартиры ветераном войны
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РИА Новости

Живущий в Ростове-на-Дону ветеран войны ждет положенное ему по закону жилье уже 34 года, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Участник боевых действий в Афганистане, который сейчас работает врачом в одной из городских поликлиник, стоит в очереди на жилье с 1991 года. Он имеет льготный статус, однако до сих пор власти игнорировали обращения с просьбой улучшить его жилищные условия.

В конце концов о ситуации стало известно в центральном аппарате СК, и ростовские следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

«Основанием послужили данные о нарушении жилищных прав участника боевых действий должностными лицами из числа сотрудников районной администрации», — говорится в сообщении.

Ведется следствие. Получил ли к настоящему времени ветеран военных действий собственное жилье, не уточняется.

Ранее потолок рухнул в квартире 86-летней пенсионерки, которая живет в аварийном доме в Томске.

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