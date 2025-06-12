В России обострился дефицит водителей в 2025 году

Эксперт Кладов: зарплаты водителей будут растить до 2026-2027 года

В 2025 году дефицит профессиональных водителей обострился из-за стремительного роста спроса на грузоперевозки, пассажирские перевозки и услуги доставки. Развитие сервисов такси и логистических платформ, а также увеличение инвестиций в эти сферы привели к острой нехватке квалифицированных кадров, рассказал «Газете.Ru» Андрей Кладов, эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы Мигрант Сервис.

По его словам, наибольший дефицит наблюдается среди: водителей-экспедиторов (грузоперевозки, в том числе международные); таксистов (из-за роста числа агрегаторов и спроса на пассажирские перевозки); личных водителей (для корпоративного и VIP-сегмента); водителей спецтехники (строительная, сельскохозяйственная отрасли).

«По данным Мигрант Сервис, средние зарплаты водителей в апреле 2025 года составляют от 125 до 160 тыс. рублей в месяц. Это значительный рост по сравнению с предыдущими годами, когда профессия не была столь востребованной. Последние полгода зарплаты профессиональных водителей теперь сопоставимы с доходами в ведущих отраслях: 144 700 рублей в добывающей промышленности, 114 200 рублей в машиностроении и 113 900 рублей в нефтегазовом секторе», — рассказал он.

У роста зарплат водителей эксперт выделил ряд причин.

«Спрос на профессиональных водителей значительно превышает предложение. Это связано с несколькими факторами: сокращение числа молодых специалистов — многие предпочитают удаленную работу или IT-сферу; ужесточение требований — компании ищут водителей с опытом, знанием логистики и хорошей репутацией; высокая текучесть кадров — часть водителей уходит в смежные области (например, в строительную технику или междугородние перевозки)», — отметил эксперт.

Кроме этого, выделяется расширение e-commerce — онлайн-магазины увеличивают объемы доставки, требуя больше водителей-курьеров и экспедиторов.

Растет и конкуренция среди работодателей — крупные логистические компании и агрегаторы активно переманивают водителей повышенными зарплатами и бонусами.

Развиваются междугородные перевозки — рост спроса на грузоперевозки между регионами повышает ценность дальнобойщиков и водителей фур.

Расширение сервисов такси — агрегаторы увеличивают число заказов, что требует больше водителей. Рост нагрузки — алгоритмы оптимизируют маршруты, но увеличивают интенсивность работы. Новые требования к навыкам — водителям теперь часто нужно разбираться в мобильных приложениях, системах навигации и электронных документах.

Аналитики Мигрант Сервис и других HR-агентств отмечают, что тренд на рост зарплат сохранится как минимум до 2026–2027 годов.

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