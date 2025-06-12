Названы популярные дачные удобрения, опасные для здоровья

Многие садоводы, стремясь получить богатый урожай, активно используют различные удобрения, не подозревая о потенциальных рисках. Даже разрешенные к свободной продаже агрохимикаты при неправильном применении могут нанести серьезный вред здоровью и окружающей среде, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Особую опасность представляют удобрения с повышенным содержанием тяжелых металлов. Речь идет прежде всего о кадмии, который может накапливаться в почве и растениях. Этот элемент попадает в сельскохозяйственную продукцию преимущественно через фосфорные удобрения, произведенные с нарушением технологических норм. Длительное потребление продуктов с высоким содержанием кадмия увеличивает риск развития заболеваний почек и костной системы», — предупредил эксперт.

Популярным удобрением среди дачников является хлористый калий. Но важно учитывать, что систематическое превышение рекомендуемых норм внесения приводит к деградации почвенного покрова и угнетению полезной микрофлоры.

«Для подкормки часто используется аммиачная селитра. Однако это вещество относится к взрывоопасным материалам, а при превышении норм внесения не только вредит растениям, но и может способствовать накоплению нитратов в растениях», — сказал эксперт.

Даже органические удобрения могут нести определенные риски. Например, пищевые остатки, особенно животного происхождения, при неправильном компостировании становятся питательной средой для патогенных микроорганизмов. Это создает риск попадания опасных бактерий, включая сальмонеллу, на выращенные овощи и фрукты.

«При работе с любыми видами удобрений крайне важно соблюдать меры предосторожности. Минимальный набор средств защиты включает резиновые перчатки, респиратор и защитные очки. После обработки участка необходимо тщательно вымыть руки и очистить используемый инвентарь», — сказал он.

Выбирая удобрения, следует обращать внимание на наличие полной маркировки и сертификатов соответствия. Особое значение имеет указание класса опасности и подробного химического состава. Отсутствие этих данных должно стать поводом для отказа от покупки. Важно помнить, что даже самые распространенные удобрения требуют ответственного подхода и строгого соблюдения инструкций по применению, резюмировал химик.

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