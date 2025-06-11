Мужчина пришел на прием к юристу из Нижнего Новгорода и стал ее преследовать

Юрист из Нижнего Новгорода стала жертвой сталкера, который был ее клиентом

Мужчина несколько месяцев преследовал девушку-юриста из Нижнего Новгорода, сообщает УМВД России по Нижегородской области.

Осенью 2024 года к женщине обратился житель Чкаловки, оплативший юридическую консультацию за 124 тыс. рублей. После завершения сотрудничества мужчина начал настойчиво добиваться личного общения. Получив отказ, он стал угрожать и требовать вернуть деньги, а также выплатить еще 1 млн рублей за прекращение преследования.

В течение пяти месяцев сталкер оказывал на девушку психологическое давление, в том числе рассылал клеветнические сообщения ее клиентам и родственникам, публиковал негативные отзывы от своего имени и с фейковых аккаунтов, а также создал сайт, где говорилось, что пострадавшая оказывает эскорт-услуги. Кроме того, мужчина повредил зеркало на автомобиле жертвы.

В конце концов потерпевшая обратилась в полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его обвиняют в вымогательстве и умышленном повреждении имущества. Суд заключил фигуранта под стражу, расследование продолжается.

Ранее многолетнее преследование мужчиной замужней соседки закончилось трагедией.