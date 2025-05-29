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Восьмилетнее преследование мужчиной замужней соседки закончилось трагедией

В Индии мужчина восемь лет преследовал замужнюю соседку и зарезал ее
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Shutterstock

В Индии 35-летняя жительница штата Гуджарат стала жертвой знакомого, который убил ее во дворе ее собственного дома. Мужчина много лет был одержим ею. Историю трагической гибели индианки опубликовало издание The Times of India.

Инцидент произошел 27 мая в городе Ахмедабад. По информации СМИ, Ашок Патель восемь лет преследовал Анкиту Праджапати и добивался ее внимания, зная о том, что она состоит в счастливом браке.

По словам супруга Анкиты Чандраканта, они познакомились с Ашоком в 2017 году — молодой человек был их соседом. Он часто наведывался к ним в гости под предлогом починки мотоцикла Чандраканта. Затем мужчина стал настаивать на общении с Анкитой. Он угрожал соседке, что навредит ее детям, если она откажется от звонков и встреч. В итоге семья написала на сталкера заявление в полицию и перебралась в другую квартиру, но Ашок нашел их и там. Мужчина часами проводил время под окнами их дома, поджидая Анкиту.

27 мая женщина позвонила мужу, напуганная тем, что снова увидела на улице Ашока, который искал с ней встречи. Она добавила, что планирует взять дочь, спрятаться в гараже до его приезда.

Через несколько часов с Чандракантом связался сосед и рассказал, что на его супругу напал неизвестный. Женщину нашли в луже крови с глубокими ножевыми ранениями рук и живота. Она скончалась до прибытия медиков.

Преступник успел скрыться, его разыскивает полиция. Главным подозреваемым по делу проходит Ашок Патель.

Ранее в Индии тесть облил зятя кислотой из-за отказа везти его дочь за границу.

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