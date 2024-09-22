«Первый раз за 16 лет такое вижу»: житель ЮАР рассказал о пробке из-за снегопада

На трассе из Йоханнесбурга в Дурбан в Южно-Африканской Республике (ЮАР) из-за снегопада произошло много аварий, водители помогали друг другу вытаскивать машины из снега. Об этом «Газете.Ru» рассказал местный житель Артем, который вместе с семьей простоял в пробке почти сутки.

«Мы ехали из Йоханнесбурга в Дурбан. Когда мы проехали мимо Гаррисмита, начался очень сильный снег, потом началась пробка. Мы сидели в пробке с 10 вечера пятницы до 6 вечера субботы. Было очень холодно. Спали в машине: моя жена с ребенком на заднем сидении, а я — спереди. Ходил в пятницу ночью три раза на заправку – набрать горячей воды для молока ребенку и купить что-то поесть. Там можно было купить только хлеб, чипсы, воду и сок. Было очень тяжело, надо было каждые 15 минут машину заводить, чтобы прогревать. Много аварий было на дороге, машины застревали. Мороз был, лед на дороге, было очень скользко. Первый раз в жизни я вижу, чтобы такое происходило в Южной Африке, такого еще ни разу не видел. За 16 лет первый раз такое произошло. Снег шел с пятницы до вечера субботы, только в четыре часа вечера перестал идти. Снега было по колено, даже больше. Милиция начала помогать вчера ночью, они направляли людей. Люди вытаскивали и толкали машины, если кто-то застрял. Мы предлагали прийти к нам в машину погреться, если у кого-то не было обогревателя. Мусульмане выдавали печенье людям, у них была полная печенья машина. Помогали как могли», — сказал он.

Позже у Артема закончился бензин, ему пришлось идти 5 км по снегу до заправки с пустыми бутылками. Вечером в субботу ему с семьей удалось вернуться в Йоханнесбург, но дорога до дома заняла почти 12 часов вместо четырех.

«Вчера вечером, после восьми, очистили немного дорогу, мы могли вернуться обратно. Я ехал от Гаррисмита до Йоханнесбурга 12 часов. Оттуда ехать [при хорошей погоде] четыре часа максимум. Но мы застряли в пробках, помогали людям. Если видели, что кто-то застрял, мы останавливались и помогали. Мы ехали обратно с шести часов вечера до семи утра сегодняшнего дня. Слава богу, все хорошо, мы дома сейчас», — поделился он.

До этого телеканал SABC News сообщил, что в ЮАР неожиданно выпавший снег парализовал движение транспорта на дорогах. Пассажиры, которые ехали по трассе N3, оказались в ловушке на шоссе после сильных снегопадов прошлой ночью. Позже южноафриканская метеорологическая служба объявила восьмой уровень опасности в связи с продолжающимся в провинции Квазулу-Натал снегопадом.

Член исполнительного комитета департамента кооперативного управления и традиционных дел провинции Квазулу-Натал Туласизве Бутелези сообщил, что в результате снегопада в некоторых населенных пунктах произошли сбои в водоснабжении и подаче электроэнергии.

Ранее в Турции выпал «российский» снег.