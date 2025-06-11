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Упавшая с неба черепаха приземлилась на голову ребенку, он не выжил

В Китае обязали владельца черепахи выплатить компенсацию семье ребенка
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Wikimedia Commons

Владелец черепахи, которая упала на голову ребенку, заплатит большую компенсацию родственникам жертвы. Об этом сообщает газета Sin Chew Daily.

Семья Чжао гуляла с маленьким сыном во дворе жилого комплекса в китайской провинции Гуандун, когда неожиданно на голову мальчика с большой высоты упала черепаха. В результате он получил тяжелые травмы, и врачам не удалось реанимировать его.

Было установлено, что черепаха принадлежала жителю комплекса по фамилии Чжан. Родители потерпевшего обратились в суд, требуя компенсацию от владельца черепахи, управляющей компании и страховой фирмы. Однако суд установил, что ответственность несет только владелец животного.

Согласно решению суда, Чжан обязан выплатить семье Чжао компенсацию в размере 1,28 млн юаней. После вынесения приговора Чжан подал апелляцию, но добился лишь отсрочки платежа на 30 дней.

Ранее в Кирове хозяина овчарки обязали выплатить компенсацию покусанному школьнику.

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