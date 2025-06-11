Упавшая с неба черепаха приземлилась на голову ребенку, он не выжил

Владелец черепахи, которая упала на голову ребенку, заплатит большую компенсацию родственникам жертвы. Об этом сообщает газета Sin Chew Daily.

Семья Чжао гуляла с маленьким сыном во дворе жилого комплекса в китайской провинции Гуандун, когда неожиданно на голову мальчика с большой высоты упала черепаха. В результате он получил тяжелые травмы, и врачам не удалось реанимировать его.

Было установлено, что черепаха принадлежала жителю комплекса по фамилии Чжан. Родители потерпевшего обратились в суд, требуя компенсацию от владельца черепахи, управляющей компании и страховой фирмы. Однако суд установил, что ответственность несет только владелец животного.

Согласно решению суда, Чжан обязан выплатить семье Чжао компенсацию в размере 1,28 млн юаней. После вынесения приговора Чжан подал апелляцию, но добился лишь отсрочки платежа на 30 дней.

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