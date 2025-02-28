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Хозяин овчарки выплатит компенсацию школьнику, которого покусала его собака

В Кирове хозяина овчарки обязали выплатить компенсацию покусанному школьнику
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Depositphotos

В Кирове хозяина овчарки, которая покусала мальчика, обязали выплатить пострадавшему школьнику компенсацию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Нижегородской области.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в сентябре 2024 года на улице Некрасова.

«В результате безответственного и бесконтрольного выгула собака ответчика напала на малолетнего и причинила ему телесные повреждения (укушенные раны ноги)», — рассказали в надзорном ведомстве.

Прокурор подал иск в суд с требованием компенсировать моральный вред несовершеннолетнему. Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу мальчика 200 тысяч рублей. Также ответчик должен компенсировать испорченную животным одежду ребенка.

Ранее россиянам объяснили, как компенсировать вред в случае нападения собаки.

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