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В Саратове отец-иностранец похитил у матери детей и увез в Палестину

Бастрыкин получил возбудить дело после похищения детей у матери в Саратове
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Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как у жительницы Саратова возлюбленный похитил двоих детей. Об этом сообщает СК РФ.

По данным местных СМИ, отец обманом забрал у матери детей и уехал с ними, предположительно, в другую страну. При этом суд постановил, что несовершеннолетние должны жить с матерью, но глава семьи отказывается их возвращать.

По факту произошедшего проводилась процессуальная проверка.

Бастрыкин поручил возбудить дело и принять все необходимые меры к объявлению детей в международный розыск.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – сообщается в публикации.

Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя, предположительно, отец с детьми в Палестине. Иностранный суд также вынес решение в пользу матери. По словам чиновницы, пара венчалась по мусульманскому обряду. С отцом детей уже говорил имам и взывал к «совести человеческой» и к «мусульманской совести».

Ранее в Асбесте арестовали похитительницу шестилетнего ребенка.

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