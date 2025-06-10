В Саратове отец-иностранец похитил у матери детей и увез в Палестину

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как у жительницы Саратова возлюбленный похитил двоих детей. Об этом сообщает СК РФ.
По данным местных СМИ, отец обманом забрал у матери детей и уехал с ними, предположительно, в другую страну. При этом суд постановил, что несовершеннолетние должны жить с матерью, но глава семьи отказывается их возвращать.
По факту произошедшего проводилась процессуальная проверка.
Бастрыкин поручил возбудить дело и принять все необходимые меры к объявлению детей в международный розыск.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – сообщается в публикации.
Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя, предположительно, отец с детьми в Палестине. Иностранный суд также вынес решение в пользу матери. По словам чиновницы, пара венчалась по мусульманскому обряду. С отцом детей уже говорил имам и взывал к «совести человеческой» и к «мусульманской совести».
Ранее в Асбесте арестовали похитительницу шестилетнего ребенка.