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Умер основатель культовой рок-группы The Beach Boys

Основатель рок-группы The Beach Boys Брайан Уилсон умер в возрасте 82 лет
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Manuel Nauta/Global Look Press

Основатель культовой рок-группы Beach Boys Брайан Уилсон скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщили родственники музыканта в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы с разбитым сердцем сообщаем, что наш любимый отец Брайан Уилсон скончался. У нас сейчас нет слов», — говорится в посте.

Родственники музыканта призвали журналистов и поклонников уважать их частную жизнь и не беспокоить в это непростое время.

Причину смерти близкие Брайана Уилсона не назвали. Однако в начале 2024 года американский журнал Pitchfork писал, что музыкант страдает нейрокогнитивным расстройством, родственным деменции.

Рок-группа Beach Boys входит в число самых популярных. Музыканты выпустили более 30 синглов, мировые продажи которых составили более $100 млн. В 2003 году журнал Rolling Stone признал альбом группы 1966 года под названием Pet Sounds вторым в списке 500 лучших.

В 1988 году Beach Boys включили в Зал славы рок-н-ролла, а в 2000-м Брайан Уилсон был включен в Зал славы сонграйтеров.

5 июня стало известно о смерти поэта, драматурга, прозаика и одного из основателей рок-группы «Аквариум» Анатолия Гуницкого. Он скончался на 72-м году в реанимации после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Причиной смерти музыканта стал рак.

Ранее погибла поэтесса Инна Теплова.

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