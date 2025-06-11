Погибла поэтесса Инна Теплова

Писатель Захар Прилепин сообщил в своем Telegram-канале о гибели поэтессы Инны Тепловой.

По словам литератора, они с 37-летней Тепловой были знакомы мимолетно — вместе выступали во МХАТе.

«Но она дружила со всеми моими поэтическими друзьями, и я часто видел ее удивительное лицо. Необъяснимая гибель: следствие разберется, это не самоубийство; но что бы там ни было — дико это все», — признался он.

Прилепин не поделился другими деталями трагедии.

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