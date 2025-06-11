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«Органы должны поместить назад»: эксперт высказался о деле умершего в Челябинске младенца

Судмедэксперт рассказал о несостыковках в деле умершего в Челябинске младенца
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Pixabay

Судмедэксперт Юрий Кирилленков в беседе с порталом «Страсти» прокомментировал дело умершего в Челябинске младенца.

В ходе расследования, как утверждает отец младенца Дмитрий Ершов, правоохранители нашли несколько странностей, в частности, после эксгумации тела в нем не обнаружили внутренних органов. Пространство внутри было заполнено ветошью.

Юрий Кирилленков пояснил, что морг действовал с нарушениями, так как по установленным правилам должен был поместить после вскрытия органы в труп.

«Для дополнительных исследований берутся только кусочки органов. В отдельных случаях могут изыматься отдельные органы целиком, но с обязательной фиксацией этого действия в протоколе», — отметил эксперт, добавив, что в том случае изъятие всех органов в протоколе зафиксировано не было.

По словам собеседника издания, в протоколе указано изъятие только кусочков органов, полностью органы по документам не изымались, что заверено подписями патологоанатома и его заведующего. Действия могут попадать под статьи «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», «Превышение должностных полномочий» и «Халатность» УК РФ.

Напомним, в 2022 году в одном из роддомов Челябинска умер младенец. Его отец, Дмитрий Ершов, винит в случившемся врачей. Мужчина утверждает, что расследование дела о смерти его ребенка застопорилось. За помощью он обратился к депутату Ксении Горячевой, которая написала запрос в Центральный аппарат СК России.

Ранее стало известно, что в Челябинске ребенок умер спустя 14 часов после рождения.

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