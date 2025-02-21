В Челябинске ребенок умер спустя 14 часов после рождения

В Челябинске правоохранители выясняют обстоятельства смерти младенца в роддоме. Об этом сообщает 74.ru.

Как рассказала сама 23-летняя девушка, ее беременность протекала без каких-либо проблем, соответствующее заключение сделал гинеколог. Во время родов осложнений также не было, но спустя непродолжительное время после родов, медики заметили, что младенец «какой-то синенький».

«Я хотела его успокоить, потому что он лежит на мне и кричит, но врач сказала, что успокаивать не нужно, наоборот, нужно, чтобы кричал и выкрикивал всю жидкость», – рассказала мать ребенка.

Позже младенца подключили к аппарату ИВЛ, однако это не помогло, и утром, спустя 14 часов, матери сообщили о смерти пациента.

Родители умершего полагают, что в произошедшем виноваты врачи. После выписки они обратились в СК РФ. На данный момент, как сообщил источник издания, проводится проверка. В роддоме ситуацию комментировать отказались.

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