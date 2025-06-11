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В Омске рассказали о россиянах, привозящих малярию из Африки

Восемь жителей Омска заразились малярией за последние четыре года
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frank60/Shutterstock/FOTODOM

За последние несколько лет восемь омичей заразились опасным заболеванием — малярией. Об этом говорится в докладе регионального Роспотребнадзора.

Из него следует, что с 2020 по 2023 год сразу шесть жителей региона заболели малярией после посещения Африки. Трое из них были в ЦАР, еще один – в Гвинее.

В 2024 году было зафиксировано еще два таких случая.

Малярия — группа инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles. Наиболее опасными считаются малярийные комары, обитающие в Индии и странах на территории Африки.

В свою очередь энтомолог Юрий Гниненко отмечал, что комары могут переносить любые инфекции, которые передаются с кровью. Так, например, если комар укусит мышь с туляремией, а после прилетит к человеку, последний также рискует заразиться этой болезнью. Комары могут переносить любые вирусные заболевания, отметил специалист.

Ранее россиянам назвали простые способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья.

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