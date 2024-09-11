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Россиянам рассказали, какими болезнями можно заразиться от комаров

Энтомолог Гниненко: комары переносят многие вирусные заболевания

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Jim Gathany./Wikimedia Commons

Комары могут переносить любые инфекции, которые передаются с кровью. Об этом Pravda.Ru рассказал энтомолог Юрий Гниненко.

«У комара какой механизм? Он укусил, например, какую-то собачку, у которой в крови есть этот патоген, а потом, когда он прилетел к вам, он проколол вашу кожу, и чтобы кровь не сворачивалась, он впрыскивает своим колющим аппаратом внутрь тела человека слюну, которая предотвращает свертывание крови, чтобы пить было спокойненько. И туда же попадает этот возбудитель», — объяснил эксперт.

Так, например, если комар укусит мышь с туляремией, а после прилетит к человеку, последний также рискует заразиться этой болезнью. Поэтому, по словам ученого, от насекомых можно подхватить очень многие вирусные заболевания.

Научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков до этого говорил, что все шансы стать распространенной инфекцией в РФ и Европе имеет африканский вирус Усуту, переносимый комарами. По его словам, это не случайность, а часть объективного процесса, в ходе которого в человеческую популяцию неизбежно будут попадать все новые вирусы. Эксперт обратил внимание, что приход новых инфекций связан с изменением климата.

Ранее ученые выяснили, от чего зависит сила зуда после укуса комара.

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