Россиянин сорвался со скалы в парке «Шагни за горизонт» и уехал оттуда на скорой

В Башкирии мужчина сорвался со скалы, его эвакуировали спасатели

В Башкирии местный житель сорвался со скалы, на помощь ему пришли спасатели. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов на своей странице во «ВКонтакте».

ЧП произошло в парке «Шагни за горизонт» в городе Белорецк. Мужчина 1978 года упал с высоты и получил различные травмы, включая травму головы. Самостоятельно продолжить путь он не смог. Первую помощь ему оказали спасатели. Затем сотрудники экстренных служб транспортировали пострадавшего на лодке на другой берег реки Белой, где его забрали на скорой помощи.

Первов обратился к отдыхающим на природе и попросил их быть внимательными при посещении горных районов, предупредив, что камни и горные тропы могут быть скользкими.

Ранее сообщалось, что в Дагестане обвал скалы оставил без дорожного сообщения 53 села.