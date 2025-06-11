В России объявили в розыск журналиста Сергея Ковальченко

МВД РФ объявило в розыск журналиста Сергея Ковальченко (признан в РФ иностранным агентом). Об этом свидетельствуют данные в базе розыска ведомства.

«Ковальченко Сергей... 13.08.1976... основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в ней.

В ведомстве не уточнили статью, по которой разыскивают журналиста.

Ковальченко признали иноагентом два года назад. По данным Минюста, пишет РИА Новости, журналист создавал материалы иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения недостоверной информации, выступал в поддержку Украины. Живет за границей.

11 июня МВД России объявило в розыск бывшего главного редактора «Ленты.ру» и основательницу «Медузы» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко (признана в РФ иностранным агентом). Медиаменеджер попала в реестр иноагентов летом прошлого года. Тогда Минюст РФ сообщил, что она принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также выступала против СВО.

В мае в отношении Тимченко возбудили уголовное дело. По информации следственного комитета, в сентябре 2024 года и в марте 2025 года она «опубликовала в интернете видеозаписи для формирования протестных настроений у граждан, а также для их вовлечения в деятельность организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России».

Ранее Минюст РФ внес в реестр иноагентов политика Пивоварова и шоумена Солнцева.