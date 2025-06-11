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В России могут ограничить метры на зарегистрированного человека в квартирах

Слуцкий: ЛДПР готовит инициативы по борьбе с нелегальной миграцией
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Depositphotos

В Госдуме предложили ввести новые условия для проживания мигрантов, речь идет об ограничении метража на каждого зарегистрированного в квартирах человека. Об этом РИА Новости сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Сейчас нужно решать проблемы не только с «резиновыми» квартирами, но и с «резиновыми» хостелами, особенно в многоквартирных домах», — указал парламентарий.

Депутат пояснил, что в нежилых помещениях такого дома, к примеру, на 500 квартир, на сегодняшний день может легко располагаться хостел вместимостью до одной тысячи или больше мигрантов.

Слуцкий отметил, что подобная ситуация не только попирает права жильцов, но и оказывает огромную нагрузку на сети дома. Поэтому необходимо вводить ограничения по метражу на зарегистрированного человека в квартирах, указал глава ЛДПР.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что мигранты, которые не приносят пользу российскому обществу, должны покинуть страну. К таким иностранцам министр отнес тех приезжих, которые не работают, не получают образование в РФ, а также не прошли процедуру дактилоскопии и не изучают русский язык.

Ранее мигрантов предложили заменить роботами.

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