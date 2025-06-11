Мужчина выпил воду из кружки с ржавчиной и умер

Mothership: тайванец умер, выпив из термокружки, в которой была ржавчина

Мужчина с Тайваня умер после того, как выпил воду из термокружки, внутри которой была ржавчина, пишет Mothership.

На Тайване 54-летний мужчина умер после того, как выпил воду из термокружки, в которой образовалась ржавчина. По данным местных СМИ, мужчина страдал от заболеваний печени и почек, и его организм был особенно уязвим к инфекциям.

Медики добавили, что погибший выпил из кружки, которая несколько месяцев стояла без использования. После того как он наполнил ее горячей водой и сделал пару глотков, у него вскоре начались симптомы интоксикации. Его госпитализировали с подозрением на сепсис, но, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Врачи предположили, что причиной смерти могло стать заражение бактерией Burkholderia pseudomallei, вызывающей мелиоидоз — редкое, но потенциально смертельное заболевание, которое может развиться при контакте с загрязненной водой или почвой. В данном случае источником инфекции, вероятно, стала ржавчина внутри термоса, где могли сохраняться болезнетворные микроорганизмы.

Ранее в Финляндии решили строить гигантские термосы, чтобы сохранить горячую воду.