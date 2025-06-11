Российские школы не перейдут на электронные учебники

Минпросвещения: переход на электронные учебники в российских школах недопустим

Переход на электронные учебники в школах России невозможен, обучение по традиционным книгам продолжится. Об этом заявил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас в российских школах цифровые устройства применяются только как дополнительные средства обучения в соответствии с санитарными нормами.

Бугаев подчеркнул, что абсолютный переход на электронные учебники недопустим, школы продолжат использовать только традиционные формы книг.

В марте «Царьград» сообщал, что в России Центр развития перспективных технологий запустил пилотный проект по цифровой маркировке учебников, направленный на борьбу с контрафактной продукцией. Первым промаркированным изданием стал учебник по русскому языку.

В мае заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова сообщила, что с сентября следующего года ученики 8-го и 9-го классов будут изучать историю по новым учебникам.

Ранее сообщалось, что в школах с 2026 года введут обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России».