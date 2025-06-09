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В Ленобласти девочка выпала из окна четвертого этажа, пока мать готовила ужин

В Ленобласти из окна квартиры выпала двухлетняя девочка
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Shutterstock

Девочка из Ленобласти оказалась в больнице после падения из окна четвертого этажа. Об этом сообщает 47channel.

Инцидент произошел в Тосненском районе региона. По данным издания, двухлетний ребенок находился на кухне вместе с 21-летней матерью, которая готовила ужин. Пока женщина занималась едой, ее дочь поднялась на подоконник и облокотилась на москитную сетку.

После падения ребенка родительница выбежала на улицу и забрала девочку домой, оттуда вызвала скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

«У двухлетней девочки диагностировали травму головного мозга и кататравму. В настоящий момент ребенок находится в реанимации», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Известно, что семья на учете не состояла. Вместе с ребенком родители живут в съемной квартире, где для него созданы все условия.

Ранее маленькая девочка выпала из окна восьмого этажа и выжила.

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