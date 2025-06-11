Россиянам рассказали, какие продукты опасно употреблять летом

В жаркую погоду лучше всего употреблять в пищу легкий белок. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко.

«Это может быть индейка, курица, морепродукты, рыба. Такой белок хорошо усваивается и расщепляется в организме в сочетании с овощами. Если мы говорим о тяжелых белковых продуктах, например, о шашлыках, то можно позволить это один раз в неделю», — сказала специалист.

Также она посоветовала не злоупотреблять соленой пищей, а также закусками, вроде чипсов и копченостей, поскольку это приводит к обезвоживанию организма и, как следствие, к отекам, повышению артериального давления и ухудшению самочувствия в целом.

Врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева (ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии») до этого говорила, что в жару стоит перестроить свой режим питания и принимать пищу дробно — маленькими порциями. Кроме того, по ее словам, летом калорийность рациона необходимо немного снижать, потому что в теплую погоду снижается «базовый расход» энергии.

Ранее академик рассказал, как легче перенести жару.