На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какие продукты опасно употреблять летом

Врач Мойсенко: летом не стоит употреблять тяжелую пищу
close
Kulkova Daria/Shutterstock/FOTODOM

В жаркую погоду лучше всего употреблять в пищу легкий белок. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко.

«Это может быть индейка, курица, морепродукты, рыба. Такой белок хорошо усваивается и расщепляется в организме в сочетании с овощами. Если мы говорим о тяжелых белковых продуктах, например, о шашлыках, то можно позволить это один раз в неделю», — сказала специалист.

Также она посоветовала не злоупотреблять соленой пищей, а также закусками, вроде чипсов и копченостей, поскольку это приводит к обезвоживанию организма и, как следствие, к отекам, повышению артериального давления и ухудшению самочувствия в целом.

Врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева (ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии») до этого говорила, что в жару стоит перестроить свой режим питания и принимать пищу дробно — маленькими порциями. Кроме того, по ее словам, летом калорийность рациона необходимо немного снижать, потому что в теплую погоду снижается «базовый расход» энергии.

Ранее академик рассказал, как легче перенести жару.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами