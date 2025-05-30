Академик рассказал, как легче перенести жару

В жару стоит надевать свободную светлую одежду и головной убор, чтобы легче перенести ее. Об этом kp.ru рассказал эпидемиолог, заместитель президента РАО, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Надо учитывать, что свободная одежда способствует потоотделению, испарению, человек обезвоживается. И это может привести к тому, что произойдет сгущение крови, возникнет затрудненность работы сердца, особенно у пожилых людей. А еще — свертываемость крови повышается, кровь становится более вязкой», — предупредил эксперт.

В связи с этим он призвал пить не менее двух-трех литров воды и стараться брать ее с собой на улицу. В жару рекомендуется также отказаться от жирной и тяжелой пищи, лучше включать в рацион овощи и фрукты. Самое жаркое время лучше провести дома, добавил Онищенко.

Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев до этого говорил, что в жару не стоит заниматься спортом, потому что это грозит обезвоживанием, усиленной работой сердца и перегревом и может привести к трагическим последствиям. Он отметил, что в жару организм начинает расходовать большое количество влаги, из-за чего повышается вязкость крови и возникает риск образования тромбов.

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