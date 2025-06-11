Соцподдержка стала основным запросом к фонду «Защитники Отечества»

Фонд «Защитники Отечества» за два года работы помог решить более 96% поступивших обращений. Об этом сообщили в ходе заседания наблюдательного совета госфонда.

Наиболее востребованными видами поддержки стали назначение мер социальной помощи, денежные выплаты, связанные с участием в специальной военной операции (СВО), а также юридическая помощь.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил высокий уровень доверия к фонду среди ветеранов СВО и их семей.

«Сегодня особенно важна оценка и доверие фонду «Защитники Отечества» самих ветеранов специальной военной операции. Все они, многократно обращаясь в фонд, отмечают оказание не просто консультативной и информационной помощи, но и поддержки во всех вопросах. Ветераны получают реальные результаты, это значит, что они удовлетворены оказанной помощью», — сказал он.

По данным ВЦИОМ, 68% граждан России хорошо информированы о работе фонда, а 54% доверяют его деятельности. Среди ветеранов СВО показатели доверия еще выше: 94,6% опрошенных знают о работе фонда, а 88% из них доверяют организации.

Статс-секретарь – замминистра обороны России, председатель фонда Анна Цивилева рассказала о подходах, которые позволили достичь таких результатов.

«За каждым обратившимся закрепляется социальный координатор. По всей стране их работает 4000 человек. Среди них больше 1 000 самих героев СВО и их родственников, которые не понаслышке знают о потребностях защитников», — уточнила она.

Главным результатом работы фонда Цивилева назвала создание новой системы социального сопровождения участников СВО. По ее словам, она основана на межведомственном взаимодействии, индивидуальном подходе и заботе о каждом защитнике или члене семьи погибшего героя.

«Высокий уровень доверия ветеранов СВО и их близких – важный показатель деятельности фонда. Многие из участников спецоперации после получения помощи становятся нашими постоянными партнерами, а нередко и сами устраиваются работать в филиалы», — подчеркнула она.