Работники «Роснефти» организовали акции ко Дню России

Нефтяники провели перед Днем России патриотические акции по всей стране

Работники предприятий «Роснефти» 11 июня организовали патриотические акции ко Дню России. В рамках инициативы по всей стране были реализованы волонтерские, экологические и спортивные инициативы, а также творческие мероприятия и Дни национальных культур, сообщает пресс-служба «Роснефти».

В ХМАО-Югре волонтеры «Самотлорнефтегаза» организовали интеллектуальную викторину «Россия – щедрая душа» и мастер-класс по рисованию «Душа России». Также в Нягани сотни нефтяников «РН-Няганьнефтегаза» в национальных костюмах приняли участие в «Хороводе дружбы», символизирующем единство и этнокультурное многообразие проживающих в регионе народов.

В Тюменской области работники «РН-Уватнефтегаза» пробежали пять километров с флагом России. На Ямале молодые специалисты «РОСПАН Интернешнл» провели благотворительную акцию «Ярмарка добра», и привлекли средства для Новоуренгойского общества инвалидов.

Волонтеры «Харампурнефтегаза» познакомили коллектив с национальными традициями России и кухнями проживающих в cтране народов. В Красноярском крае сотрудники «РН-Ванкор» организовали фотовыставку о достижениях крупнейшего нефтедобывающего предприятия региона.

НПЗ в Ачинске провел велопробег по знаковым патриотическим местам города. В Иркутской области Ангарская нефтехимическая компания организовала патриотическую акцию для детей, отдыхающих в летнем лагере санатория «Родник». На Сахалине работники «Сахалинморнефтегаз-Шельф» отметили День России спортивным семейным праздником и турниром по мини-футболу.

Около ста работников «НК «Роснефть» – Ставрополье» совершили восхождение на 1 400 метров и развернули российский флаг на вершине горы Бештау – самой высокой точке Кавказских Минеральных Вод.

Также различные патриотические акции нефтяников прошли в Самарской, Оренбургской, Рязанской, Саратовской и Курской областях. По сообщению пресс-службы, все мероприятия стали символом единства народов России.