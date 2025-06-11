Учителям из ЛНР угрожали коллеги с Западной Украины

Шапша рассказал об угрозах учителям школы в ЛНР от их коллег с Западной Украины

Сбежавшие на Западную Украину из школы в поселке Золотое в ЛНР педагоги угрожали своим бывшим коллегам, оставшимся в своем регионе. Об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша, передает РИА Новости.

По словам Шапши, они обещали коллегам «вернуться и прибить их красные паспорта к их лбам гвоздями». Об этом он рассказал на форуме Российского военно-исторического общества «История. РФ. День России».

«Мы видим, как пытаются переписать историю стран и народов. Даже тех, кто веками жили бок о бок… Особенно больно наблюдать, как такая борьба идет сегодня в соседнем государстве», — сказал он.

Недавно сотрудники УФСБ по Луганской народной республике задержали троих подростков, подозреваемых в подготовке теракта. Известно, что они были участниками запрещенной экстремистской группировки и готовили нападение на своих сверстников. Следственный комитет завел уголовное дело по статьям о подготовке теракта и участии в деятельности террористической организации.

Ранее в ЛНР 21-летнему юноше дали 17 лет колонии за госизмену.