На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Учителям из ЛНР угрожали коллеги с Западной Украины

Шапша рассказал об угрозах учителям школы в ЛНР от их коллег с Западной Украины
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Сбежавшие на Западную Украину из школы в поселке Золотое в ЛНР педагоги угрожали своим бывшим коллегам, оставшимся в своем регионе. Об этом рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша, передает РИА Новости.

По словам Шапши, они обещали коллегам «вернуться и прибить их красные паспорта к их лбам гвоздями». Об этом он рассказал на форуме Российского военно-исторического общества «История. РФ. День России».

«Мы видим, как пытаются переписать историю стран и народов. Даже тех, кто веками жили бок о бок… Особенно больно наблюдать, как такая борьба идет сегодня в соседнем государстве», — сказал он.

Недавно сотрудники УФСБ по Луганской народной республике задержали троих подростков, подозреваемых в подготовке теракта. Известно, что они были участниками запрещенной экстремистской группировки и готовили нападение на своих сверстников. Следственный комитет завел уголовное дело по статьям о подготовке теракта и участии в деятельности террористической организации.

Ранее в ЛНР 21-летнему юноше дали 17 лет колонии за госизмену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами