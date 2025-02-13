Врач рассказал метеозависимым россиянам, как справиться с болью в суставах

Метеозависимые люди часто говорят об обострении болей во время магнитных бурь, а страдающие ревматическими заболеваниями могут даже предсказывать дожди и похолодание. Однако списывать на погоду плохое самочувствие не нужно, потому что на самом деле метеорологическое воздействие есть, но совсем не такое мощное, чтобы обострить симптомы, считает завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. Сеченова, профессор Евгений Ачкасов. В беседе с Общественной Службой Новостей он призвал россиян не жаловаться на погоду, а обратиться к врачу.

Погода действительно влияет на людей, причем не только негативно – иногда медики прописывают санаторно-курортное лечение, основанное на климатических условиях. Однако преувеличивать значение метеоявлений с точки зрения самочувствия не стоит, считает Ачкасов.

«Есть много объективных причин, много внутренних факторов организма, которые обуславливают характер течения того или иного заболевания. Поэтому, прежде чем все списывать на климатические факторы, надо разобраться с врачом, понять причины своего состояния, его суть, и вместе выработать какую-то программу», — подчеркнул специалист.

На сегодняшний день нет никаких научных доказательств о связи боли в суставах с погодными изменениями, напомнил врач. Без причины они никогда не возникают, это всегда либо артрит, либо артроз или другие заболевания неврологического характера. Реабилитолог призвал не списывать на погоду недомогание и не заниматься самолечением, а обратиться вместо этого за медицинской помощью.

«Неправильная терапия или несвоевременное обращение к врачу может сильно усугубить имеющиеся проблемы», — заключил Ачкасов.

До этого аналитики медиахолдинга Rambler&Co выяснили, что 72% россиян чувствуют себя хуже во время магнитных бурь. Чаще всего они испытывают головную боль (36%), слабость (14%), скачки артериального давления (14%), бессонницу (11%), ухудшение настроения (9%) и тахикардию (4%). У 12% респондентов проявляются все перечисленные симптомы.

Кардиолог ранее рассказал, как метеозависимым людям не усугубить проблемы с сердцем.