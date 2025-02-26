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Солдат сбежал с полигона в Воронежской области через четыре дня после подписания контракта

В Воронежской области поймали военнослужащего, совершившего побег с оружием
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженный солдат сбежал с полигона в Воронежской области. По информации «Сапы», он заключил контракт с Минобороны за четыре дня до побега, 21 февраля.

Житель Нижнего Новгорода, 27-летний Сергей Б., совершил побег с полигона «Погоново» во время тренировочных занятий по стрельбе.

Контрактник взял с собой автомат, патроны и исчез. На поиски беглеца отправили военную полицию и разослали ориентировки полицейским в Нижегородскую и Луганскую область.

Мужчину уже поймали, он не оказал сопротивления и добровольно сдался. Причина побега устанавливается.

Ранее прокурора арестовали за организацию побегов военных из зоны спецоперации.

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