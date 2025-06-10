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Ученые научились предсказывать наиболее опасные извержения вулканов

Frontiers: найден способ предсказания «скрытых» извержений вулканов
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Civil Protection of Iceland/Reuters

Некоторые вулканы могут извергаться без привычных предупреждающих сигналов — таких как землетрясения и поднятие земли. Эти «скрытые» извержения особенно опасны для близлежащих населенных пунктов и воздушного движения. Команда ученых из Университета Иллинойса во главе с доктором Юйю Ли предложила физическую модель, которая объясняет такие неожиданные события на примере вулкана Вениаминова на Аляске. Работа опубликована в журнале Frontiers in Earth Science.

Согласно исследованию, ключевыми факторами, способствующими скрытным извержениям, являются невысокий приток магмы и теплая окружающая порода. Теплые породы менее склонны к трещинообразованию, что снижает количество сейсмических сигналов и деформаций, которые обычно предшествуют извержению.

Исследование показало, что высокий приток магмы вызывает заметные деформации и предупреждающие сигналы, а низкий приток магмы в маленькую камеру может привести к «тихому» извержению. При этом теплая порода вокруг магматической камеры сглаживает геофизические сигналы, даже при наличии движения магмы.

Модель была построена по данным наблюдений за Вениаминовым перед его «скрытым» извержением в 2018 году. Ученые протестировали разные параметры — объем, форму и глубину магматических камер, скорость притока магмы и влияние температуры.

Чтобы повысить эффективность наблюдений за такими вулканами в дальнейшем, исследователи планируют использовать новые технологии — наклонные датчики, волоконно-оптические сенсоры, мониторинг газов и машинное обучение для улавливания слабых сигналов.

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